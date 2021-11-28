مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 116 رحلة طيران على متنها 17 ألف سائح

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطارا الغردقة الدولى ومرسى علم 116 رحلة طيران دولية ومحلية على مدار ساعات اليوم الأحد، تقل على متنها قرابة 17 ألف راكب، حيث يستقبل مطار الغردقة اليوم 105 رحلات طيران دولية ومحلية مختلفة أغلبها قادمة من المطارات العالمية والأوروبية الروسية.

وتصل لمطار الغردقة الدولى اليوم ما بين الرحلات الوافدة لمطار الغردقة 27 رحلة طيران قادمة من المطارات الروسية، وعدد كبير من الرحلات القادمة من الدول الاوروبية المختلفة مثل ألمانيا وإنجلترا وكذلك أوكرانيا وسويسرا وبيلا روسيا وغيرها من الدول المختلفة.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن الجهات المختصة داخل المطار تقوم بأعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة على الوافدين.

وكشفت جداول الرحلات اليوم الأحد الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول 11 رحلة طيران من بين 77 رحلة طيران تصل ال المطارات خلال الاسبوع الحارى، حيث من بين رحلات اليوم الوافدة لمؤسى علم 3 رحلات من المانيا، ورحلتين من إيطاليا واخرى من بولندا واخرى من ملدوفا و 3 من أوكرانيا.