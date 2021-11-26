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بداية من غد.. مطار مرسى علم يستعد لاستقبال 77 رحلة طيران أسبوعية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 10:37 ص
بداية من غد.. مطار مرسى علم يستعد لاستقبال 77 رحلة طيران أسبوعية مطار مرسي علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستعد مطار مرسي علم الدولي، بداية من غد السبت وخلال الأسبوع المقبل، لاستقبال 77 رحلة طيران دولية، بينها رحلة جديدة من هولندا بعد انقطاع دام لأكثر من عام. 

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية الخاصة بمطار مرسي علم الدولي، أنه من المقرر وصول رحلات من 10 دول أوربية مختلفة، وكذلك ارتفاع معدلات السياحة الأوكرانية، حيث أظهر جدول الرحلات وصول 3 رحلات داخلية و74 رحلة دولية.
 
كما أكدت جدول الرحلات الوافدة لمطار مرسي علم وصول أول رحلة هولندية، وكذلك 6 رحلات من إيطاليا و17 رحلة من ألمانيا و5 رحلات تشيكية، و12 رحلة من بولندا، والأكثر وصولا من أوكرانيا، حيث يستقبل المطار 24 رحلة أوكرانية.
 
كما تصل مطار مرسي علم 3 رحلات من سويسرا و2 من بيلا روسيا وأخري من فرنسا ورحلة من لتوانيا ورحلتين من ملادوفا، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة علي الوافدين من كل دول العالم.
 

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