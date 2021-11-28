محافظ أسوان يتفقد مشروعات رفع كفاءة ورصف الطرق والشوارع

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأحد، الأعمال الجارية بطرق المطار وفيله / الشلال / العلاقى ، وأيضاً السادات والشلال / المحمودية ، والمسلة / الطابية ، والشارع الجديد ، والفنادق ، ثم طريق كورنيش النيل القديم، وأختتمها بتفقد مشروع تطوير حديقة السلام.

وأعطى المحافظ التكليفات المحددة للمسئولين ، وتوزيع قطاعات العمل عليهم وذلك بمرافقة اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بجانب رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات التنفيذية.

وشدد اللواء أشرف عطية على المهام المستهدفة خلال الفترة الحالية من إنهاء أعمال النظافة العامة وجرد الرمال والأتربة ، ومراجعة الأسوار والجداريات والمحولات والأعمدة الكهربائية ، مع غسيل الأرصفة ، ودهان البلدورات ، بجانب تكثيف الزراعات والمسطحات الخضراء وزهور الزينة وتوفير شبكات الري لها لضمان إستدامتها ، بالإضافة إلى مراجعة الإنارة والإعلانات ، ورفع الإشغالات ومنع التوك توك ، وكذا إعادة الشئ لأصله بالنسبة للحفر من أجل تسويتها ورصفها ، فضلاً عن الإسراع بإستكمال خطة الرصف للطرق المستهدفة من طرق كورنيش النيل والسادات والمطار وفيله / الشلال ، ومداخل ومخارج معابد فيله ووضع بانرات مضاءة بها ، وأيضاً كوبرى خزان أسوان البديل.

كما تفقد أشرف عطية أعمال الرصف الجارية التي يقوم بها الجهاز المركزى للتعمير بقيادة اللواء محمود نصار بعد إنهاء مشروعات البنية التحتية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والإتصالات ومنها رصف الطبقة الرابطة لمسافة 800 متر بدءاً من أمام الشارع الجديد وحتى ميدان مجدى يعقوب بطريق كورنيش النيل القديم بتكلفة 2 مليون جنيه ، بجانب رصف طريق فيله / الشلال بطول 3.5 كم وبتكلفة 10 مليون جنيه ، علاوة على رصف مداخل ومخارج معابد فيله بطول 1.7 كم وبتكلفة 3.5 مليون جنيه ، وأخيراً رصف 1 كم كمرحلة أولى من طريق المسلة / النفق من إجمالي 3.5 كم مستهدف رصفها بتكلفة 11 مليون جنيه.

ووجه، إلى أهمية خلق مواقع جديدة لإستغلالها كساحات إنتظار للسيارات بطريق السادات ، وخاصة أمام إستاد أسوان الرياضى ، والبنك الزراعى المصرى لتخفيف التكدس وإستيعاب السيارات في هذا الطريق الحيوى.

وأختتم محافظ أسوان جولته بتفقد مشروع تطوير حديقة السلام والتي تقع على مساحة 24 ألف م2 حيث يشمل المشروع تكثيف المسطحات الخضراء ، وزراعة أشجار الزينة والزهور، بالإضافة إلى الأشجار المتواجدة والتي سيتم تهذيبها وتقليمها ، مع تركيب نافورة وبرجولات وأعمدة ديكورية وإضاءات ومشايات ، وكذا مكتبة ثقافية وملعب إسكوتر للأطفال والشباب ، فضلاً عن كافتيريا ودورة مياه عمومية.

وأثناء الجولة التفقدية شدد عطية على ضرورة تحقيق التناغم والتوافق بين الجميع للعمل بروح الفريق الواحد ، لأنه لن يتم السماح مطلقاً بأى قصور أو تهاون أو تضارب ، فالمهام والتكليفات محددة وواضحة للجميع ، ولن نرضى إلا بسرعة الإنجاز في الفترة المحددة ، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يسمع أي مبررات في ظل توفير الدعم من الكامل من المحافظة ( مالياً وفنياً ) لإنجاز الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل .