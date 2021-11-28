محافظة الجيزة تزيل عقارات آيلة للسقوط ببولاق الدكرور وميت عقبة والعجوزة

كتب سيد الخلفاوى

قامت محافظة الجيزة من خلال حى بولاق الدكرور بتنفيذ قرار إزالة بالعقار الكائن فى 8 شارع المدينة المنورة من جمال عبدالناصر، حيث تم إزالة عدد 4 دور وجار إزالة الدور الأرضى والأخير بمتابعة من عبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور.

وقالت المحافظة فى بيان لها ، أن ذلك يأتى انطلاقا من حرص محافظة الجيزة على سلامة مواطنيها وبمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قامت المحافظة اليوم بتنفيذ قرارات الإزاله الصادرة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والتى تمثل خطراً على السلامة العامة .

كما قامت محافظة الجيزة بتنفيذ لقرار إزالة صادر لعدد (2) عقار 67 ، 69 شارع بين البلدين بميت عقبة أيل للسقوط للحفاظ على ارواح المواطنين .

كما تمت ازالة جمالون حديد مخالف ب 29 شارع احمد عرابى وذلك بمتابعه من اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.