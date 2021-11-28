الجيزة تزيل 24 حالة تعدٍ على أملاك السكة الحديد بحى شمال

كتب ــ سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها فى إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة وردع المخالفين.

وفى ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حى شمال الجيزة بإزالة 24 حالة تعدٍ على أملاك السكة الحديد بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات، وذلك بقيادة أشرف بكر رئيس الحي، وشملت التعديات التى تم ازالتها عشش ومحال مقامة بالمخالفة وغرف بالأخشاب .

كما نفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم وبقيادة الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس المركز كبرى حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 18، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدوله حيث تم إزالة الاكشاك والعشش وكافة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بطول خط السكك الحديد بنطاق المركز، بدايةً من مزلقان لعبة طريق ترعة الزمر بقرية بشتيل ومروراً بالكوم الأحمر وحتى قرى برطس وصيدا نطاق مركز أوسيم.