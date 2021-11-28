اليوم السابع
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ماكرون و لوبان يتصدران استطلاعات الرأى فى الانتخابات الرئاسية بينما تراجع إريك زيمور

الأحد، 28 نوفمبر 2021 06:50 م
ماكرون و لوبان يتصدران استطلاعات الرأى فى الانتخابات الرئاسية بينما تراجع إريك زيمور ماكرون ولوبان
كتب أحمد علوى

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أظهر استطلاع للرأى أن الرئيس إيمانويل ماكرون و زعيمة اليمين المتطرف فى فرنسا مارين لوبان سيظلان في المقدمة إذ ما أجريت الانتخابات الرئاسية يوم الأحد ، فى حين تراجع إريك زيور تراجعا طفيفا.
 
و وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة إيفوب لصالح جورنال دو ديمانش وراديو سود نُشراليوم الأحد.، سوف يفوز الرئيس المنتهية ولايته بنسبة 25% (مستقر) في الجولة الأولى ضد مرشحي اليمين المحافظ كزافييه برتراند ، أو ميشيل بارنييه ، أو فاليري بيكريس وبنسبة 28% ضد إريك سيوتي أو فيليب جوفين.
 
سيصوت أعضاء حزب الجمهوريون لاختيار أحد المرشحين الخمسة في المؤتمر المقرر عقده في الفترة ما بين الأول و الرابع من ديسمبر القادم ، و فى جميع الحالات فإن النسبة التى ستحصل عليها مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان تظل ثابتة ما بين 19 لـ 20 % بزيادة ثلاث نقاط مئوية منذ بداية الشهر الجارى سيحصل إريك زيمور على نسبة تترواح ما بين 14 لـ 15 % أى بتراجع نقطتين ل ثلاث نقاط.
 
ومن بين المرشحين اليمينيين المحتملين ، سيحصل كزافييه برتراند على 13 % (مستقر) ،بينما سيحصل كلا من ميشيل بارنييه و فاليري بيكريس على 10 % فى حين سيحصل إريك سيوتي على 6% وفيليب جوفين على 3 %
و فيما يتعلق بمرشحى اليسار، فمن المتوقع ان تحتفظ عمدة باريس آن هيدالجو بنسبة 6 % فى حين تذبذب نسبة جان لوك ميلينشون ما بين 5ر7 و 5ر8 % يليه يانيك جادوت التي تتراوح نسبته ما بين 5ر6 و 5ر7 %.
 
و فى حال تواجه ماكرون و لوبان فى الجولة الثانية، ، يحصل الرئيس الحالي على 54% مقابل 46% لمرشح اليمين المتطرف. اى بخسارة نحو نقطتين مئويتين عن الاستطلاع السابق.
 
و يشار إلى أن نوايا التصويت لا تشكل تنبؤًا بنتيجة الاقتراع و انها فقط تعطى مؤشرا مؤشرا على توازن القوى والديناميات يوم إجراء الدراسة الاستقصائية.
 
.تم إجراء استطلاع على عينة من 1،351 شخصًا مسجلين في القوائم الانتخابية ، مستخلصة من عينة من 1 510 شخصا ، يمثلون السكان الفرنسيين البالغين من العمر 18 عاما فما فوق.

ماكرون

لوبان

الانتخابات الرئاسية الفرنسية

اخبار العالم

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