ماكرون و لوبان يتصدران استطلاعات الرأى فى الانتخابات الرئاسية بينما تراجع إريك زيمور

كتب أحمد علوى

أظهر استطلاع للرأى أن الرئيس إيمانويل ماكرون و زعيمة اليمين المتطرف فى فرنسا مارين لوبان سيظلان في المقدمة إذ ما أجريت الانتخابات الرئاسية يوم الأحد ، فى حين تراجع إريك زيور تراجعا طفيفا.

و وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة إيفوب لصالح جورنال دو ديمانش وراديو سود نُشراليوم الأحد.، سوف يفوز الرئيس المنتهية ولايته بنسبة 25% (مستقر) في الجولة الأولى ضد مرشحي اليمين المحافظ كزافييه برتراند ، أو ميشيل بارنييه ، أو فاليري بيكريس وبنسبة 28% ضد إريك سيوتي أو فيليب جوفين.

سيصوت أعضاء حزب الجمهوريون لاختيار أحد المرشحين الخمسة في المؤتمر المقرر عقده في الفترة ما بين الأول و الرابع من ديسمبر القادم ، و فى جميع الحالات فإن النسبة التى ستحصل عليها مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان تظل ثابتة ما بين 19 لـ 20 % بزيادة ثلاث نقاط مئوية منذ بداية الشهر الجارى سيحصل إريك زيمور على نسبة تترواح ما بين 14 لـ 15 % أى بتراجع نقطتين ل ثلاث نقاط.

ومن بين المرشحين اليمينيين المحتملين ، سيحصل كزافييه برتراند على 13 % (مستقر) ،بينما سيحصل كلا من ميشيل بارنييه و فاليري بيكريس على 10 % فى حين سيحصل إريك سيوتي على 6% وفيليب جوفين على 3 %

و فيما يتعلق بمرشحى اليسار، فمن المتوقع ان تحتفظ عمدة باريس آن هيدالجو بنسبة 6 % فى حين تذبذب نسبة جان لوك ميلينشون ما بين 5ر7 و 5ر8 % يليه يانيك جادوت التي تتراوح نسبته ما بين 5ر6 و 5ر7 %.

و فى حال تواجه ماكرون و لوبان فى الجولة الثانية، ، يحصل الرئيس الحالي على 54% مقابل 46% لمرشح اليمين المتطرف. اى بخسارة نحو نقطتين مئويتين عن الاستطلاع السابق.

و يشار إلى أن نوايا التصويت لا تشكل تنبؤًا بنتيجة الاقتراع و انها فقط تعطى مؤشرا مؤشرا على توازن القوى والديناميات يوم إجراء الدراسة الاستقصائية.

.تم إجراء استطلاع على عينة من 1،351 شخصًا مسجلين في القوائم الانتخابية ، مستخلصة من عينة من 1 510 شخصا ، يمثلون السكان الفرنسيين البالغين من العمر 18 عاما فما فوق.