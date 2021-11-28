فرنسا تعلن اكتشاف 10 حالات يشتبه فى إصابتها بمتحور كورونا الجديد

كتب أحمد عرفة

قالت الحكومة الفرنسية، إنه تم اكتشاف نحو 10 حالات يشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد من كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس، أنه يعمل على إيجاد تعزيزات لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى أوروبا، وذلك بمساعدة زعماء وقادة دول الاتحاد.

وفى مواجهة التفشى المتجدد لكوفيد-19 فى أوروبا، أعلنت فرنسا الخميس الماضى تعزيز القيود الصحية لكن من دون تدابير حجر أو حظر تجول، فيما تجاوز عدد وفيات الوباء فى ألمانيا التى تواجه أعنف موجة وبائية، عتبة 100 ألف وفاة.