‏رئيس وزراء فرنسا: نتشاور مع الزعماء الأوروبيين لاتخاذ إجراءات ضد متحور كورونا الجديد

كتب : أحمد علوى

اكد رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس، اليوم الجمعة انه يعمل على إيجاد تعزيزات لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى اوروبا وذلك بمساعدة زعماء وقادة دول الإتحاد.

وفي مواجهة التفشي المتجدد لكوفيد-19 في أوروبا، أعلنت فرنسا أمس الخميس تعزيز القيود الصحية لكن من دون تدابير حجر أو حظر تجول، فيما تجاوز عدد وفيات الوباء في ألمانيا التي تواجه أعنف موجة وبائية، عتبة 100 ألف وفاة.

وينتظر أن تعتمد هولندا وبلجكيا اليوم الجمعة إجراءات جديدة تهدف إلى لجم الإصابات بفيروس كورونا التي تشهد ارتفاعا صاروخيا في أوروبا في وقت دفعت فيه متحورة جديدة رصدت في جنوب إفريقيا المملكة المتحدة إلى إغلاق حدودها أمام الوافدين من ست دول في القارة السمراء.

وامس الخميس، أعلن علماء اكتشاف متحورة جديدة من كوفيد-19 في جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا من الوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وبحسب علماء جنوب افريقيا الذين اكتشفوا سابقا متحورة بيتا، فإنّ متحورة "بي.1.1.529" لديها عدد "مرتفع جدا" من المتحورات.

وأصبحت أوروبا مجددا البؤرة العالمية للوباء هذا الخريف فيما خفّضت المتحوّرة دلتا الشديد العدوى من فعالية اللقاحات ضد انتقال العدوى بنسبة تصل إلى 40 في المئة وفقا لمنظمة الصحة العالمية.