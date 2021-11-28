ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بحوزة تاجر بقرية فى دسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين فى كفر الشيخ، بالتنسيق مع رجال الشرطة بمركز شرطة دسوق، من ضبط 2235 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، بحيازة تاجر بقالة يقيم بإحدى قرى مركز دسوق.



وردت معلومات إلى العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين فى كفر الشيخ، تفيد بعرض "س.م.ا"، تاجر بقالة، مقيم بإحدى قرى مركز دسوق، سلع غذائية منتهية الصلاحية، وبيعها للجمهور، لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك.



شُكلت حملة من مباحث التموين، ترأسها محمود السرو، كبير مفتشى مباحث التموين، وضمت قوة من مركز شرطة دسوق، وتوجهت ناحية التاجر المذكور بعد ثبوت التحريات صحة ما جاء من معلومات حول تلك المخالفات التى يرتكبها.



وأسفرت الحملة عن ضبط 2235 عبوة سلع غذائية ما بين عبوات سناكس، ومقرمشات، وبسكويت، وحلوى، وذلك أثناء عرضها للبيع، فيما جرى التحفظ عليها لحين العرض على النيابة العامة، وصدور قرار بشأنها، تحرر المحضر رقم 2285 لسنة 2021 جنح مركز شرطة دسوق، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.