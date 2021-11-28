رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: 23 مليون دولار مخصصات المنح الدراسية بـ2020

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، مائدة مستديرة بحضور الدكتور أحمد دلال، الرئيس الثالث عشر للجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان رؤية وتميز، وذلك لاستعراض دور الجامعة وانشطتها والخطة الاستراتيجية الجامعة بالفترة المقبلة .

وأكد الدكتور أحمد دلال، أن الجامعة تعمل بشكل منهجى لفتح باب القبول للطلاب المتميزين بالقاهرة والمحافظات، من خلال المنح لأن البعض يعتبر الجامعة خارج قدراتهم المادية، ويجرى الآن مراجعة نظام المنح للطلاب، خاصة أن هناك جزءا مخصصا من ميزانية الجامعة لدعم الطلاب المتفوقين، مشيرا إلى أنه تم تخصيص حوالى 23 مليون دولار للمنح خلال العام الدراسى 2020 - 2021، والجامعة تحاول بشكل منهجى توفير منح دراسية للطلاب من خارج مصر أيضا من خلال المؤسسات والهيئات الدولية، وسنعمل على زيادتها لاستقطاب الطلاب المميزين علميا، ونطور برامجنا من أجل ذلك.

وأوضح أحمد دلال، أنه جاء للجامعة بتجربة أكاديمية له فى دول أخرى ليبنى عليها الخطة التى تصلح للقيادة داخل مصر، وتطويرها من خلال العمل المشترك، علينا أن نعمل على تطوير المناهج الأكاديمية، بما يوافق احتباجات المجتمعات التى لا توجد لها برامج أكاديمية ومناهج تساعد فى حل مشكلاتها، لافتا الى أن الجامعة الامريكية بالقاهرة لها دور تاريخى فى إعداد مناهج تخدم المجتمع، مثل علوم البيانات التى أصبحت من أكبر مغيرات الحياة، وهى مسؤولية الجامعة لخدمة المجتمع .

وتابع رئيس الجامعة الأمريكية، أن الجامعة فى أول التصنيفات بالمنطقة العربية وعالميا، وبالرغم من تعدد الجامعات، إلا أنها مازالت تحافظ على مكانتها وهو أمر تاريخى مع التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واستطاعت الجامعة أن تتأقلم وتتطور وهى من الجيل الأول من الجامعات التى ما زالت تحافظ على أهميتها، وسنؤدى جهودا بشكل أكبر على المستوى المحلى والدولي.

وأضاف رئيس الجامعة الأمريكية، أن الجامعة تسعى أيضا إلى التميز الذى نسعى إليه وهو استقطاب الطلاب المميزين بغض النظر عن قدراتهم المادية، ونطور خطتنا لاستقطاب الطلاب المتميزين، وأن نواكب من خلال برامجنا التطور الأكاديمى على مستوى العالم فى شتى المجالات، بالإضافة إلى العمل على تطوير البحث العلمى ايضا نعمل على تطويره وخاصة الحقول التى لا يقترب منها أحد وسنعمل على زيادة قدرتنا فى دعمها وفقا لحاجة المجتمع، والجامعة الامريكية ليست بديلا عن الجامعات المصرية العريقة، ولكن دورنا هو اسهام نوعى بالتعاون مع الجامعات من اجل خدمة المجتمع، ونطور البرامج مثل الدراسات الحضارية والأنظمة الذكية وقواعد البيانات الكبرى ودمجها للخروج ببرامج متكاملة جديدة ولدينا القدرة على صنع دور ريادى فى ذلك، ونسعى إلى عقد شراكات مع الجامعات للنهوض بالمجتمع .

واستعرض رئيس الجامعة الأمريكية رؤيته حول التعليم عن بعد الذى انتشر فى ظل جائحة كورونا، مؤكدا أنه تضمن استخدام تقنيات لم نكن نستخدها من قبل ولكنها ليست متاحة لدى جميع البلاد، فهنا فى القاهرة تتوفر أدوات التعليم من انترنت وكهرباء وكمبيوتر على عكس بلاد اخرى لا تملك الكهرباء، ولكن امكانية التواصل ليست متساوية لدى الجميع وخاصة الأسر الفقيرة، لافتا الى ان قدرة الطالب على المعرفة تتشكل من التواصل المباشر مع الآخرين، ويفقده بشكل كبير من خلال التعلم عن بعد فقط حتى برغم توفر الادوات، ويجب أن نستمر فى استعمال أدوات التعلم عن بعد ولكن بشكل منسق ومتزن مع التعليم المباشر لأنها لن تكون بديلا للتعليم وجها لوجه.