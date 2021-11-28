حلف الناتو: نراقب تحركات روسيا على حدود أوكرانيا.. ونحذر من استخدام القوة

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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الـ(ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، أن الحلف يراقب تحركات عسكرية روسية على الحدود مع أوكرانيا.



قال الأمين العام للحلف - وفقا لما أورده الموقع الرسمي لحلف الـ(ناتو)، عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن "أي استخدام للقوة من جانب روسيا ضد أوكرانيا سيكون له عواقب" .



وأضاف - خلال اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، ورئيسة الوزراء الليتوانية إنجريد سيمونيتي - أننا "نرى أسلحة قوية ودبابات وآلاف الأفراد العسكريين محتشدين على الحدود الروسية الأوكرانية، ونراقب الوضع بقلق"، داعيا روسيا إلى خفض التصعيد والتوترات.