اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حلف الناتو: نراقب تحركات روسيا على حدود أوكرانيا.. ونحذر من استخدام القوة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:10 م
حلف الناتو: نراقب تحركات روسيا على حدود أوكرانيا.. ونحذر من استخدام القوة الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج
أ ش أ

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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الـ(ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، أن الحلف يراقب تحركات عسكرية روسية على الحدود مع أوكرانيا.


قال الأمين العام للحلف - وفقا لما أورده الموقع الرسمي لحلف الـ(ناتو)، عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن "أي استخدام للقوة من جانب روسيا ضد أوكرانيا سيكون له عواقب" .


وأضاف - خلال اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، ورئيسة الوزراء الليتوانية إنجريد سيمونيتي - أننا "نرى أسلحة قوية ودبابات وآلاف الأفراد العسكريين محتشدين على الحدود الروسية الأوكرانية، ونراقب الوضع بقلق"، داعيا روسيا إلى خفض التصعيد والتوترات.


حلف شمال الأطلسى

الناتو

ينس ستولتنبرج

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روسيا

روسيا وأوكرانيا

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