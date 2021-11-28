حبس متهمين 4 أيام في واقعة قتل شاب وإصابة آخر بسبب معاكسة فتيات بطنطا

الغربية مصطفى عادل

أمرت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية بحبس متهمين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل شاب وإصابة آخر بسبب معاكسة فتيات بالقرب من مول طنطا.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بطريق طنطا – قطور الزراعي بالقرب من مول طنطا ومقتل شاب وإصابة آخر بجروح طعنية.

انتقل على الفور ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين مقتل سائق توك توك وإصابة آخر بجرح طعني وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وتبين من الفحص المبدئي للواقعة، نشوب مشاجرة بين القتيل والمصاب طرف أول وبين شاب وآخرين طرف ثان بسبب معاكسة فتيات، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين واحالتهما للنيابة العامة وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

من ناحيه أخرى، لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي. انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة تم التحفظ على الجثة بالمشرحة ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.