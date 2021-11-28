حبس سيدة لحيازتها كمية من الحشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس سيدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالاتجار بالمخدرات وحيازتها كمية من مخدر الحشيش بقصد ترويجها على عملائها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة، لها معلومات جنائية مسجله، مقيمه بالاسكندرية، تخصصت فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائها متخذه دائر قسم شرطة مينا البصل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

علي الفور تم عمل كمين بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها والقي القبض عليها وبتفتيشها

عثر بحوزتها علي كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

وبمواجهتها بالمضبوطات اقرت بما جاء في الضبط وإضافة أنها تزاول بقصد التربح منه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.