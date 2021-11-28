اليوم السابع
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حبس سيدة لحيازتها 230 قرص مخدر بقصد الاتجار فى الدخيلة غرب الإسكندرية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:17 م
حبس سيدة لحيازتها 230 قرص مخدر بقصد الاتجار فى الدخيلة غرب الإسكندرية حبس .. ارشيفيه
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بحيازة 230 قرص مخدر من عقار التامول بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
 
تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة، لها معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط اجرامي تخصصت فى الإتجار بالعقار المخدر وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقي القبض عليها حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 230 قرص مخدر لعقار التامول ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتها بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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