اليوم السابع
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الأحد، 28 نوفمبر 2021 06:52 ص
أكرم القصاص
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تعيين قاض لبنانى رئيسا للمحكمة الإدارية التابعة لصندوق النقد الدولى

الأحد، 28 نوفمبر 2021 06:00 ص
تعيين قاض لبنانى رئيسا للمحكمة الإدارية التابعة لصندوق النقد الدولى صندوق النقد الدولى
ا ش ا

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أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن المحكمة الإدارية التابعة لصندوق النقد الدولي قررت تعيين القاضي اللبناني نسيب زيادة رئيسا للمحكمة اعتبارا من بداية العام المقبل.
 
وأضافت الوزارة أن القاضي زيادة عمل في هذه المحكمة منذ اكثر من عامين، وساهم في تعزيز سيادة القانون.
 
وفي السياق ، أكدت الخارجية اللبنانية أن المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية جدد للبنانية دكتورة فادية كيوان لولاية ثانية كمديرة عامة للمنظمة بعد انتخابها للولاية الاولى عام ٢٠١٨. 
 
ويأتي قرار المجلس الاعلى التجديد لولاية ثانية، تعبيرا عن الثقة بالمرشحة اللبنانية والمسار المنتج لعملها في منظمة عربية متخصصة في قضايا النساء.
 

لبنان

قاضى لبنانى

صدوق النقد الدولى

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