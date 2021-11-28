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اليوم.. القوات الجوية تنظم فعاليات "المنتدى الدولى الأول للقوات الجوية"

الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:41 ص
اليوم.. القوات الجوية تنظم فعاليات "المنتدى الدولى الأول للقوات الجوية" المنتدى الدولى الأول للقوات الجوية
كتب زكى القاضى

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تنظم اليوم القوات الجوية المصرية "المنتدى الدولى الأول للقوات الجوية"، بحضور وفود رفيعة المستوى من الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من الخبراء العسكريين، ورواد تكنولوجيا القوة الجوية، والمختصين من قطاع الملاحة العامة، ووفود شركات الصناعات العسكرية .
 
ويعد هذا المنتدى فرصة كبيرة للتأكيد على الدور المحورى الذى تقوم به القوات الجوية لما تمتلكه من نخبة لأفضل الطيارين المقاتلين على مستوى العالم والذين يقوموا بتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بمنظومة تسليح متطورة تشمل مختلف الطرازات القتالية الحديثة التى تم تزويد القوات الجوية بها مؤخراً، كما يمثل هذا المنتدى منصة رئيسية
للقوات الجوية المصرية لمناقشة الإستراتيجيات الضرورية لإستمرار تمكين مصر كمحور بارز فى مجال الدفاع العسكرى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
 
 

منتدى القوات الجويه

ايديكس ٢٠٢١

معرض ايديكس

القوات الجويه

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