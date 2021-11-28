اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية: سيامة 3 قساوسة و5 قمامصة بإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:31 م
الكنيسة الأرثوذكسية: سيامة 3 قساوسة و5 قمامصة بإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح الكنيسة الأرثوذكسية تعلن رسامة 3 قساوسة
كتب ـت محمد الأحمدى

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أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، أنه تمت بإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح سيامة 3 كهنة جدد، للخدمة في كنيستين بمدينة منيا القمح، بيد الأنبا تيموثاؤس أسقف الإيبارشية، وأقيمت الصلوات كافةً، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، كان نيافته قد صلى القداس الإلهي صباح أمس في كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الحبيب، مقر المطرانية بالزقازيق، وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة القسوس الثلاثة الجدد، وهم: 
 
  1. الشماس كمال حبيب كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بمنيا القمح باسم القس ساويروس.
  2. الشماس بطرس القمص لوقا كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بمنيا القمح باسم القس بشارة.
  3. الشماس فليمون كامل كاهنًا على كنيسة الشهيد مارمينا بمنيا القمح باسم القس تاوضروس.
  4. وصلى صلوات منح رتبة القمصية لخمسة من الآباء الكهنة، وهم:
  5. القمص ويصا حفظي كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل كفر الدير، منيا القمح 
  6. القمص يوأنس سليمان كنيسة الشهيد مارمينا منيا القمح.
  7. القمص يوساب ثابت كنيسة الأمير تادرس الجديدة، منيا القمح
  8. القمص أندراوس صالح كنيسة الشهيد مارجرجس منيا القمح 
  9. القمص يعقوب وليم كنيسة الشهيد مارجرجس الزقازيق.
 
وشارك في الصلوات عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية وبعضٌ من خارجها، وخورس الشمامسة والشعب، ويقضي الكهنة القسوس الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في الدير المحرق، بأسيوط.
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ايبارشيه الزقازيق

ايبارشيه منيا القمح

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