الكنيسة الأرثوذكسية ترسم 5 كهنة فى إيبارشية شبرا الخيمة وبنى سويف

كتب ــ محمد الأحمدى

صلى الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مارجرجس (مقر المطرانية)، وخلاله تمم طقس سيامة 3 من الشمامسة في درجة القسيسية، ويقوم بسيامة ثلاثة قساوسة على ثلاثة من كنائس الإيبارشية، وهم:

ـ الشماس عاطف كرم كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء، بيجام، باسم القس أخنوخ .

ـ الشماس إيهاب عطا كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة غبريال، بيجام، باسم القس يونان.

ـ والشماس كيرلس ماجد على كنيسة القديس مارمرقس الرسول، المنشية، باسم القس زكريا.

وشارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية والشعب، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتمت أيضا بإيبارشية بني سويف والواسطى اليوم سيامة كاهنين، للخدمة في الإيبارشية، أحدهما لمركز الواسطى والآخر لمدينة بني سويف، بيد نيافة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية.

وكان مطران بنى سويف صلى القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء، مقر المطرانية ببني سويف، وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة الكاهنين الجديدين، وهما:

ـ الشماس مكاري توفيق باسم القس طوبيا كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بأبو صير - الواسطى.

ـ الشماس منيا بدوي باسم القس تيموثاوس كاهنًا على كنيسة القديس الأنبا كاراس ببني سويف.