"الصحة" تنصح باتباع أنماط نوم صحية لتعزيز الصحة النفسية للمراهقين

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن بعض الاضطرابات السلوكية تنشأ بسبب الضغوط الحياتية ومن الضرورى فهم العلامات التحذيرية للضغوط النفسية والتماس الرعاية النفسية عند الحاجة اليها.

وقالت وزارة الصحة في منشور اليوم، الخط الساخن للتواصل مع أطباء الصحة النفسية بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان 16328 .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، بسبب الضغوط الحياتية تنشأ بعض الضغوط والاضطرابات السلوكية مثل القلق والحزن والتعب وفقدان الشهية .

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح لتعزيز الصحة النفسية للمراهقين أولها اتباع أنماط نوم صحية، حيث يفضل النوم والاستيقاظ فى نفس الوقت يوميا بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام.

وقالت وزارة الصحة والسكان، يفضل ممارسة التمارين الرياضية مع تطوير مهارات التعامل مع الاخرين، وأضافت الوزارة: يجب تعليم المراهقين المرونة في التعامل مع المواقف الصعبة.