الصحة: تقديم خدمات علاجية مجانا لـ10 آلاف مواطن بأسوان ضمن "حياة كريمة"

‏كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لأكثر من 10 آلاف مواطنً، من خلال 13 قافلة طبية، نفذتها وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، بمحافظة أسوان خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن مبادرة الرئيس السيسي " حياة كريمة "، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق المتضررة من السيول بمحافظة أسوان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية قدمت خدماتها لأهالي قرى (عزبة النهضة، والشلال، والكوبانية، وبلال قبلي، والعبابدة، وغرب أسوان، والشهامة، وغرب سهيل)، مؤكداً تقديم العلاج بالمجان للمواطنين، فضلاً عن تحويل 2866 حالة تتطلب إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفى جامعة أسوان.

وأضاف "عبدالغفار"، في بيان اليوم، أن القوافل شملت تخصصات (الباطنة، والأطفال، والنسا، والأنف والأذن، والجراحة، والجلدية، والرمد، والأسنان، والعظام، والصدر)، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أولى القوافل التابعة لوزارة الصحة بقرية غرب أسوان لمدة خمسة أيام بدءاً من يوم الأحد 21 الماضي وحتى يوم الخميس 25 نوفمبر، والثانية بقرية غرب سهيل خلال يومي الأحد والإثنين 21 و22 نوفمبر، فيما تم تنفيذ القافلة الثالثة بقرية الشهامة مركز إدفو غرب، واستمرت لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الثلاثاء 23 وحتى يوم الخميس 25 نوفمبر، مؤكداً استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وتابع أنه تم الكشف على 1391 حالة باطنة وصدر، و634 حالة رمد، و754 حالة طب أطفال، و662 حالة أنف وأذن، و562 حالة جراحة عامة وأسنان، و 904 حالة عظام، و283 حالة أمراض نساء وتوليد، و1051 حالة تخصص جلدية، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 1375 حالة، وعمل أشعة لعدد 61 حالة، كما تم الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط لـ573 حالة، لافتاً إلى وجود صيدلية ملحقة بكل قافلة يتوافر بها جميع الأدوية.

واختتم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل قدمت خدمات التوعوية، حيث تم عقد ندوات لتوعية الأهالي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، بحضور 1246 مواطناً مع الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.