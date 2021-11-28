الصحة تطلق قافلة طبية بأسوان لمدة يومين ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ، اليوم الأحد، وغدا الاثنين، للكشف والعلاج مجانًا في مختلف التخصصات الطبية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية التى تشملها القوافل الطبية تتضمن النساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظة التى تشملها القافلة الطبية وهى محافظة أسوان.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة في المحور الصحي تستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في كافة التخصصات مجانا، كما أن المبادرة مستدامة وقوافلها تجوب جميع المحافظات بالتناوب.