السعودية تعلق الرحلات الجوية من وإلى 7 دول بسبب متحور "أوميكرون"

أ.ش.أ

قررت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول 7 دول إفريقية والمغادرة إليها، لأسباب تتعلق بظهور سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس " كورونا " المستجد (كوفيد - 19) في عدد من الدول ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.



وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تقرر أيضا تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين من القادمين مباشرة أو غير مباشرة من (مالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنجولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر)، فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، على أن يتم تطبيق كامل لإجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة 5 أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.



وشددت وزارة الداخلية السعودية على أنه يلزم من دخل إلى المملكة قادماً من تلك الدول أو الدول المعلن عنها سابقًا، أو مر بها بعد تاريخ 1 نوفمبر 2021، أن يكون لديه نتيجة سلبية لفحص PCR للفيروس، قام بإجرائه بعد وصوله إلى المملكة.



وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا، مع تحذير المواطنين والمقيمين إلى تجنب السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر.