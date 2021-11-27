السعودية تسمح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا

كتب محمد جمال

صرح مصدر مسئول فى وزارة الداخلية السعودية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، والذي يستلزم قضاء (14) يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورنا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول.

فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول، لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 29 / 4 / 1443هـ الموافق 4 / 12 / 2021م، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسى عليهم لمدة (3) أيام.

وأكد المصدر على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحًا أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا.

يذكر أن، قررت المملكة العربية السعودية، تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول (جنوب إفريقيا، ونامبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني) والمتجهة إليها، وذلك عقب ظهور متحور جديدة لفيروس (كورونا).

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية -وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس)- إنه تقرر أيضا تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى على أن يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة 5 أيام على جميع الفئات المستثناة القادمين من هذه الدول بما في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.

وأضاف أن القرار جاء بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول آخرى، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا، مع تحذير المواطنين والمقيمين الى تجنب السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر.