اليوم السابع
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الداخلية تحرر 8449 مخالفة لمواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:34 ص
الداخلية تحرر 8449 مخالفة لمواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامة ارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الداخلية في ضبط عدد (8449) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8426) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (23) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (884) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (221) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1329) أرجيلة.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 


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