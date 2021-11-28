الحكومة الفرنسية تبدى استعدادها للحوار بشأن منح الحكم الذاتى لجزيرة جوادلوب الكاريبية

أحمد علوى

أبدت الحكومة الفرنسية استعدادها لخوض محادثات بشأن منح الحكم الذاتي لأرخبيل جوادلوب الفرنسي في البحر الكاريبي، وذلك على خلفية وقوع أعمال شغب في الإقليم.

وقال وزير أراضي ما وراء البحار، سيباستيان لوكورنو، في رسالة عبر الفيديو وجهها لسكان الإقليم ، وفقا لمجلة "بوليتيكو " السبت ، إن "بعض المسئولين المنتخبين أثاروا مسألة الحكم الذاتي.. وفقا لهم، يمكن لجوادلوب إدارة نفسها بشكل أفضل"، مضيفا أن "الحكومة مستعدة للحديث بشأن ذلك ، ليست هناك نقاشات سيئة طالما أن تلك النقاشات تساعد في حل المشكلات الحقيقية الخاصة بالحياة اليومية لشعب جوالدلوب".

وأشارت المجلة إلى أن جوادلوب، وهو واحد من خمسة أقاليم فرنسية وراء البحار ، شهد أسبوعا من الاضطرابات العنيفة التي أججها قرار السلطات الفرنسية فرض التطعيم الإجباري ضد فيروس "كورونا" على العاملين بقطاعي الصحة والحماية المدنية ، وتضمنت الاضطرابات أعمال سلب ونهب وإصابة عدد من الشرطيين، كما امتدت إلى جزيرة مارتينيك الفرنسية المجاورة. وتعاني كلتا الجزيرتين من فقر وارتفاع في معدلات البطالة.