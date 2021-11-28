محافظ الجيزة يتابع تطوير "ترعة الزمر" ويوجه برفع الإشغالات بشارع مستشفى الصدر

كتب ــ سيد الخلفاوى

تفقد محافظ الجيزة شارع ترعه الزمر بدءا من نصر الدين وحتي شارع الدكتور، لمتابعة الحالة العامة للنظافة بالطريق وأعمال الرصف التي تم تنفيذها، وذلك استكمالا للمتابعات الميدانية التي يجريها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للوقوف علي نسب تنفيذ المشروعات الخاصة برصف وتطوير الطرق والحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات .

كما استعرض محافظ الجيزة مطالع ومنازل محور الفريق كمال عامر بنطاق حي العمرانية، مشددا علي رفع كافة تجمعات الرتش ومخلفات ونواتج الأعمال المتواجدة أسفل المحور بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث شدد المحافظ علي رئيس هيئة النظافة بتكثيف دوريات رفع المخلفات ومتابعة لإداء الشركات المكلفة بجمع المخلفات.

كما وجه المحافظ بطلاء الأسوار المطلة علي الطريق والمنشآت الحكومية الواقعة بمسار الشارع لكي يتكامل المظهر الحضاري للطريق، وتابع المحافظ أعمال رفع كفاءة عدد من الشوارع المتفرعة من طريق ترعه الزمر ومجهودات انشاء ورفع كفاءة أرصفة المشاة موجها رئيس حي العمرانية بسرعة الانتهاء من الأعمال .

وتابع المحافظ أعمال تنسيق وتجهيز الدورانات الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق العمرانية موجها برفع كفاءتها ورصفها لتسهيل حركة سير المركبات واستغلال عدداً من الساحات الفارغة بعد تمهيدها واستغلالها كساحات انتظار للسيارات .

ووجه المحافظ خلال الجوله بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات للباعة الجائلين والمحال والمنشآت التجارية بشارع مستشفى الصدر مع إجراء متابعة دورية لضمان عدم تكرار عودة الإشغالات.

وشملت جولة المحافظ تفقد محيط كباري المشاة بطريق ترعة الزمر أمام خاتم المرسلين موجها برفع كفاءة النظافة بمحيطها .

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ومحمد نور رئيس حي العمرانية وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب .