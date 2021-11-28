التنمية المحلية: استرداد 7 ملايين متر مربع من أراضى الدولة بعد إزالة التعديات

كتب ــ على عبد الرحمن

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات حتى الآن خلال تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والتى انطلقت فى 13 سبتمبر الماضى، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات والاستراتيجية .

وأشار شعراوى، في بيان اليوم، إلى أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت فى المرحلة الثالثة من الموجة 18 والتى بدأت فى 6 نوفمبر الجارى فى استرداد حوالى 7519 فدان زراعة بعد إزالة 2874 حالات تعدى على الأراضى الزراعية ، وإزالة 10352 مبنى مخالف على مساحة 1.8 مليون متر مربع .

وأشاد شعراوى بالجهود التى قام بها المحافظون وجميع قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية خلال الموجة 18 حتى الآن، والتى نجحت فيها الدولة فى استرداد حوالى 39105 أفدنة أراضى زراعية بعد إزالة 9098 حالة تعد وكذا 7 ملايين متر مربع أراضى بناء بإجمالى 28857 حالة، حيث بدأت الموجة الثامنة عشر فى 13 سبتمبر الماضى وانتهت فى 26 نوفمبر الجارى .

وأكد شعراوى على ضرورة التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية لأراضى وأملاك الدولة التى تم استردادها منعاً لعودة التعديات مرة أخرى والمواجهة الحاسمة لأى تعديات على تلك الأراضى أو تجاوزات فى هذا الشأن ، لافتا إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقى الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة حتى تحقيق المستهدف منها و إزالة التعديات والمخالفات عل نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية قبل المهلة التى تحديدها فى هذا الشأن .

وشدد شعراوى على ضرورة عدم التهاون فى إزالة أى تعديات على أراضى الدولة واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهماها حفاظاً على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجية رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أى تجاوز ضد ممتلكات الدولة ، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع لجنة استرادا أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية وباقى الوزارات المعنية لإزالة أى تعديات يتم رصدها والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأى مخالفات جديدة.

وثمن شعراوى، الجهود التى يقوم بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال جميع الموجات السابقة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب ، مطالبا جميع المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية لعدم السماح بأى تعديات و سرعة استغلال تلك الأراضى المستردة فى الموجة الـ18 .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن هناك متابعة مستمرة من السيد رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء ، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات فى جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أى معوقات تعترض عملية التنفيذ.