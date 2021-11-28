التضامن: الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال صرف مساعدات "تكافل وكرامة"

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر الجارى، حيث أشارت إلى استمرار الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة، وذلك للأسر الاولى بالرعاية و كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، حيث تبلغ قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدى "كرامة" ما يزيد على 597 مليون جنيه بواقع 450 جنيهًا للمسنين ومثلها للأشخاص ذوى الإعاقة، بينما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيهًا.

أما مستفيدو برنامج "تكافل" فتكلفة الصرف لهم تزيد على 974 مليون جنيه شهريًا، حيث يبلغ متوسط الصرف للأسرة المستفيدة حوالى 500 جنيه شهريًا.

وفى إطار سياسة الشمول المالى التى تنتهجها الوزارة والتى تشجعها الدولة منذ أكثر من عام، نفذت وزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الأولى من استبدال بطاقات الدعم النقدى "تكافل وكرامة" ببطاقة ميزة البنكية فى ثمانى محافظات تشمل بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، ومرسى مطروح.