اليوم السابع
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البيئة: 8 شركات مصرية تبدأ تحويل المخلفات لطاقة باستثمارات 375 مليون دولار

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:34 م
البيئة: 8 شركات مصرية تبدأ تحويل المخلفات لطاقة باستثمارات 375 مليون دولار منظومة المخلفات
كتبت ـ منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة إدارة المخلفات، خطوة مهمة لضمان فاعليتها واستدامتها، حيث تم التعاون مع القطاع الخاص فى أولى خطوات مجال تحويل المخلفات لطاقة، وتم اختيار 8 شركات مصرية فى 8 محافظات، لبدء التنفيذ رسميا فى تحويل المخلفات لطاقة، وذلك باستثمارات تصل إلى 375 مليون دولار.

وفى السياق ذاته، سعت وزارة البيئة، إلى توفير فرص للقطاع الخاص للدمج فى منظومة البيئة وخصوصا ملف إدارة المخلفات، وتوفير فرص الاستثمار فى كافة مراحل المنظومة سواء الجمع والنقل والتدوير، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارات المعنية لتسجيل العمالة غير المنتظمة، حيث انتهت وزارة التضامن الإجتماعى من تسجيل عدد كبير جدا فرد على مستوى الجمهورية، إضافة لتوقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ، مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لخطوة لحصر العاملين غير الرسميين بقطاع المخلفات الصلبة فى مصر، ودمجهم فى منظومة المخلفات.

جدير بالذكر، أن برامج الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها، من أهم آليات الحد من التلوث، تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المعنية، ضمن آليات دمج البعد البيئى فى قطاعات التنمية، حيث تقوم، البيئة بالدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى، فى المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.


البيئة

المخلفات

منظومة المخلفات

جمع المخلفات

الادارة للمخلفات

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