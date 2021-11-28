اليوم السابع
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الأحد، 28 نوفمبر 2021 03:24 ص
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تستقبل 100 طن مخلفات يوميا.. 10 معلومات عن محطة جمع القمامة بديرب نجم

الأحد، 28 نوفمبر 2021 03:00 ص
تستقبل 100 طن مخلفات يوميا.. 10 معلومات عن محطة جمع القمامة بديرب نجم المحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم
كتب ــ على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة التنمية المحلية، تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم لمحافظة الشرقية، والتي تبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة 25 مليون جنيه، ضمن منظومة النظافة وفى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.
 
"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية 10 معلومات عن المحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم لمحافظة الشرقية: 
 
1. المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة ديرب نجم تبلغ المساحة الكلية لها حوالى 4100 م2 
2. المحطة عبارة عن منشأة مؤمنة بسور مبانى طوب ذات هيكل خرسانى بطول 260 متر.
3. يوجد بالمحطة رصيف تفريغ بمساحة (700 م2) ومتصل بمطلع (رامب دخول وخروج) من الخرسانة المسلحة.
4. المحطة مجهزة بميزان بسكول ورصيف استقبال وخرانات حريق.
5. تضم المحطة نقاط استقبال المفروزات أو المخلفات الإلكترونية.
6. يوجد بالمحطة منطقة تفتيش الشاحنات ومكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات.
7. المحطة بها مصدر مياه دائم للغسيل ونظافة المعدات التى تعمل داخل الموقع.
8. يوجد بالمحطة مكان لتخزين الحاويات، بالإضافة إلى ورشة/ مكان إصلاح للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدورى للمعدات المستخدمة بالموقع.
9. يوجد بالمحطة 4 سيارات رأس جرار مزودة بنصف مقطورة قلاب خلفى سعة 40 م3 ولودر ومولد كهرباء، ومكان لغسيل السيارات.
10. تتسع المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة ديرب نجم لاستقبال ما يقرب من 100 طن يومياً.
 
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن الوزارة تتابع على قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى مستوى نظافة الشوارع فى أسرع وقت ممكن.

منظومة المخلفات الصلبة

التنمية المحلية

المحليات

محطات جمع القمامة

محطات المخلفات

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