اليوم السابع
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الأوقاف تنظم مسابقة ثقافية للأئمة المتميزين بجوائز تصل لـ10 آلاف جنيه

الأحد، 28 نوفمبر 2021 03:52 م
الأوقاف تنظم مسابقة ثقافية للأئمة المتميزين بجوائز تصل لـ10 آلاف جنيه وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف إجراء مسابقة خاصة للأئمة المتميزين المسجلين في برنامج الإمام المفكر أو الإمام المتميز ممن اجتازوا اختبارات الإمام المتميز، وكذلك أوائل مسابقات القراءة الحرة آخر خمس سنوات والناجحين في مسابقة إمام منطقة والمسابقة الثقافية الكبرى. 
 
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن المسابقة عبارة اختبار علمي ثقافي في مستوى امتحان الإيفاد للخارج "تحريرًا وشفويًّا"، لافتة إلى أن الجوائز، ستكون عبارة عن ترشيح العشرة الأوائل لإيفاد الأئمة خلال شهر رمضان بشرط الحصول على 70% على الأقل في كل من الاختبارين على حدة بغض النظر عن تاريخ التعيين وعدد مرات السفر السابقة.
 
وأضافت وزارة الأوقاف، أنه سيتم منح 10 جوائز مالية قيمة كل جائزة 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65%، كما سيتم منح 10 جوائز مالية قيمة كل جائزة 3 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60 %.
 
واختتمت وزارة الأوقاف، بتوجيه دعوة للراغبين في المشاركة ملء النموذج المنشور عبر موقعها الالكترونى في موعد أقصاه الثلاثاء 8 ديسمبر 2021.

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