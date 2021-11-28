اليوم السابع
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الأوقاف تعلن عن مسابقة "الصوت الحسن" لقراء القرآن بجوائز تصل لـ50 ألف جنيه

الأحد، 28 نوفمبر 2021 03:30 م
الأوقاف تعلن عن مسابقة "الصوت الحسن" لقراء القرآن بجوائز تصل لـ50 ألف جنيه وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب المشاركة في مسابقة كبار الحفظة من القراء أصحاب الصوت الحسن من شيوخ المقارئ المعتمدين، وأعضاء المقارئ المعتمدين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر، والقراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لافتة إلى أنه يتم إجراء اختبار تحريري وشفوي في القرآن الكريم وفهم مقاصده العامة، وعلى الراغبين في المشاركة ملء النموذج المرفق على الموقع الالكترنى في موعد أقصاه الثلاثاء 8 ديسمبر المقبل.
 
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الجوائز تشمل ترشيح الأول على المسابقة للتكريم ضمن المكرمين في ليلة القدر من الرئيس، وإدراج الأوائل ممن يحققون درجة إيفاد القراء للسفر ضمن قائمة إيفاد القراء دون الحاجة إلى أي امتحان آخر بغض النظر عن تاريخ تعيينهم بالأوقاف أو بغيرها أو مرات سفرهم السابقة.
 
كما سيتم منح الأوائل جوائز مالية على النحو التالى: 
 
1-  (50) ألف جنيه للأول على مستوى الجمهورية بشرط الحصول على85% على الأقل في كل من الامتحانين على حدة ، مع ترشيحه للسفر على قائمة إيفاد رمضان للقراء .
2-  (30) ألف جنيه للثاني على مستوى الجمهورية بشرط الحصول على80% على الأقل في كل من الامتحانين على حدة ، مع ترشيحه للسفر على قائمة إيفاد رمضان للقراء .
3-  (20) ألف جنيه للثالث على مستوى الجمهورية بشرط الحصول على75% على الأقل في كل من الامتحانين على حدة ، مع ترشيحه للسفر على قائمة إيفاد رمضان للقراء .
4-  5 جوائز أخرى قيمة كل منها (10) آلاف جنيه بشرط الحصول على 70% على الأقل في كل من الامتحانين على حدة ، مع ترشيح كل منهم للسفر على قائمة إيفاد رمضان للقراء .
5-  15 جائزة قيمة كل جائزة ثلاثة آلاف جنيه .

الأوقاف

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قراء القرآن

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