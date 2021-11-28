الأوقاف تنظم مؤتمرا تحضيريا للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثاء المقبل

كتب ـ على عبد الرحمن

تنظم وزارة الأوقاف، الثلاثاء المقبل، مؤتمرًا تحضيريًا للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، التى من المقرر أن تعقد فى الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر، ويتم خلال المؤتمر الذى يرأسه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الكشف عن الجوانب الجديدة للمسابقة.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى وقت سابق مبلغ مليون جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، والمقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر 2021م، فى إطار ريادة مصر فى خدمة القرآن الكريم.