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الأوقاف تنظم مؤتمرا تحضيريا للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثاء المقبل

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:14 م
الأوقاف تنظم مؤتمرا تحضيريا للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثاء المقبل وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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تنظم وزارة الأوقاف، الثلاثاء المقبل، مؤتمرًا تحضيريًا للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، التى من المقرر أن تعقد فى الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر، ويتم خلال المؤتمر الذى يرأسه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الكشف عن الجوانب الجديدة للمسابقة.
 
واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى وقت سابق مبلغ مليون جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، والمقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر 2021م، فى إطار ريادة مصر فى خدمة القرآن الكريم.
 
فيما قرر وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى، المتوفى عام 1969، أحد أهم العلامات البارزة فى دولة التلاوة المصرية على المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وإكرام حفظته وإحياء دولة التلاوة المصرية.
 

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