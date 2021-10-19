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الأوقاف تطلق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى على المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 09:19 ص
الأوقاف تطلق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى على المسابقة العالمية للقرآن الكريم الشيخ محمد صديق المنشاوى
كتب على عبد الرحمن

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى، المتوفى عام 1969، أحد أهم العلامات البارزة في دولة التلاوة المصرية على المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم والتي ستعقد بالقاهرة في الفترة من السبت الموافق 11 ديسمبر 2021 إلى الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021.
 
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وإكرام حفظته وإحياء دولة التلاوة المصرية.
 
واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في وقت سابق مبلغ مليون جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، والمقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر 2021م، فى إطار ريادة مصر فى خدمة القرآن الكريم.
 

الشيخ محمد صديق المنشاوى

القرآن الكريم

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الاوقاف

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