الأوضاع في سوريا على طاولة مجلس الأمن الدولى غدا

كتبت : هند المغربي

يعقد أعضاء مجلس الأمن غدا الإثنين 29 نوفمبر، اجتماعا حول الأوضاع فى سوريا، ويشارك في استضافتة كل من إستونيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالاشتراك مع بلجيكا، وكندا، وألمانيا، وجورجيا وهولندا والسويد، يترأس الأجتماع السفير سفين يورجنسون مندوب (إستونيا) وسيعقد الاجتماع في قاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ووفقا لتقرير المجلس، يوفر الاجتماع فرصة للاستماع إلى الوضع في سوريا. ومن المتوقع أن يؤكد أعضاء المجلس والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة على دور المجلس والمجتمع الدولي على نطاق أوسع في تعزيز المساءلة عن الجرائم.

كان مجلس الأمن نظم منذ يومين إحاطة، ومشاورات ، حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا. قدم المبعوث الخاص لسوريا جير بيدرسن لأعضاء المجلس احاطة حول الأوضاع الإنسانية في سوريا بينما قدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إحاطة إلى المجلس.