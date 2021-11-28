اكتشف أهم فوائد مكملات الزنك لتقوية مناعتك من كورونا ونزلات البرد

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر الزنك أحد المعادن النادرة والمغذيات الدقيقة الأساسية لدعم مناعة الجسم، وهو مفيد قبل نزلات البرد وفى تقوية المناعة من فيروس كورونا المستجد.و يستطيع العديد من الأشخاص الحصول على ما يكفي من الزنك من النظام الغذائي وحده ، ولكن البعض يحتاج إلى المكملات الغذائية ، ويتوفر الزنك في بعض الأطعمة مثل المحار واللحوم الحمراء والدواجن وحبوب الإفطار المدعمة والفاصوليا والمكسرات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان، ومع ذلك ، هناك فجوة في نظام الزنك الغذائي ، خاصة للنباتيين، وبحسب ما نشره موقع " mindbodygreen.

متى يجب تناول الزنك: صباحًا أم ليلًا؟

لا يهم في أي وقت من اليوم يتم تناول مكمل الزنك، بغض النظر عن الوقت ، يقوم الجسم بعملية التمثيل الغذائي للزنك بنفس الطريقة تمامًا، بالنسبة لبعض الأفراد ، فإن تناول الزنك على معدة فارغة يمكن أن يجعلهم يشعرون بالغثيان ، ويمكن أن يكون هذا صحيحًا بالنسبة لأولئك الأشخاص في الصباح بشكل عام، مشيرة إلى ان هناك بعض البيانات التي تشير إلى أن تناول الزنك ليلًا "قد يساعد في تحسين جودة النوم .

ما هي كمية الزنك التي يجب أن تأخذها؟

الجرعة الموصى بتناولها يوميا 8 ملليجرامللنساء ، و11 ملليجرام للرجال ، و تتطلب النساء الحوامل 11 ملليجرامًا على الأقل ، بينما يجب أن تستهدف الأمهات المرضعات 12 ملليجرامًا يوميًا، الحد الأقصى للاستهلاك اليومي هو 40 ملليجرام ، على الرغم من أن طبيبك قد يوصي بتناول المزيد إذا كانت لديك أسباب طبية معينة لاستخدام مكملات الزنك عالية الفعالية.

ما الذي يجب ألا تتناوله مع الزنك؟

يمكن أن تتداخل بعض الأطعمة والمعادن الأخرى التي يتم تناولها بجرعات عالية مع امتصاص الزنك ، بما في ذلك ما يلي:

الأطعمة المليئة بالنخالة والألياف

الكالسيوم

الفوسفور

نحاس

حديد

إذا كنت تستهلك هذه الأطعمة والمعادن ، يجب أن تحاول تناول مكملات الزنك قبل ساعتين على الأقل أو بعدها.

أطعمة غنية بالزنك

مكملات الزنك