استسلام 3 عناصر من ميليشيا الشباب للجيش الصومالي

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

استسلم 3 عناصر من ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، اليوم الأحد، لقوات الجيش الصومالي المتمركزة في مدينة واجِد بمحافظة باكول بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

وقال قائد مركز شرطة مدينة واجِد غوري إسحاق - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - إن الخطوة التي اتخذها هؤلاء الشبان شجاعة، داعيا من تبقى في صفوف ميليشيا الشباب المتطرفة إلى اتخاذ نفس هذه الخطوة لإنقاذ حياتهم من الخطر.

والأسبوع الماضي، نفذ الجيش الصومالي، عملية عسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية، كما قام بنزع الألغام في بلدات بمحافظة شبيلى السفلى (جنوب).