اليوم السابع
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الأحد، 28 نوفمبر 2021 09:59 ص
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إصابة 4 عناصر من قوات البيشمركة بالعراق بعد إحباطهم هجوما إرهابيا نفذه "داعش"

الأحد، 28 نوفمبر 2021 09:09 ص
إصابة 4 عناصر من قوات البيشمركة بالعراق بعد إحباطهم هجوما إرهابيا نفذه "داعش" الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أحبطت قوات البيشمركة، هجوما إرهابيا نفذه تنظيم "داعش" ضمن منطقة كولجو في ‏قضاء كفري بمحافظة ديالى العراقية.

وحسب موقع السومرية نيوز، هجمت عناصر "داعش" على نقطة حراسة اللواء الخامس مشاة لقوات البيشمركة الخامسة في منطقة تبكي "كالان" ضمن منطقة كولجو.

والحادث أسفر عن إصابة 4 من قوات البيشمركة، التي اعترضت الهجوم بشدة، وأحبطته وطاردت إرهابي داعش.

يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات العراقية، يوم الأربعاء الماضي، إحباط عملية إرهابية في محافظة الأنبار غربي البلاد، واعتقال 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

 

 


العراق

الارهاب

داعش

قوات البيشمركة

ديالى

منطقة كولجو

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