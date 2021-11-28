إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة انقلاب سيارة على الطريق مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، ورفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة جهينة غربى سوهاج ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد الرائد عمر مدنى رئيس مباحث مركز شرطة جهينة بحدوث انقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي الكيلو 5 دائرة مركز جهينة وتبين أنه أثناء سير السيارة " ملاكي " قيادة موظف 30 سنة ويقيم دائرة قسم شبرا القاهرة إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيسر مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن ذلك إصابة كل من قائد السيارة " كدمات متفرقة بالجسم " وطالبة تقيم بذات الناحية " بكسر بالكتف الأيسر والذراع الأيمن " وموظفة وتقيم دائرة مركز نجع حمادي قنا " كسر بالذراع الأيسر " تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصابين وشقيقهم كان برفقتهم قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.