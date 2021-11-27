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بالأسماء.. مصرع طفل وإصابة 7 أشخاص آخرين في حادث تصادم بالعلمين الجديدة

السبت، 27 نوفمبر 2021 06:34 م
بالأسماء.. مصرع طفل وإصابة 7 أشخاص آخرين في حادث تصادم بالعلمين الجديدة حادث تصادم في العلمين
مطروح - حسن مشالي

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لقي طفل "13 سنة" مصرعه، وأصيب 7 أشخاص آخرين بإصابات متنوعة، اليوم السبت، إثر حادث تصادم سيارة مكروباص مع تروسيكل، داخل موقع أحد المشروعات الذي تنفذه شركة مقاولات، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

دخل مستشفى العلمين النموذجي، عن طريق سيارات الإسعاف، 7 مصابين من محافظة سوهاج، للعلاج من إصاباتهم المتنوعة، كما نقلت دخل المستشفى محمد عبدالرحمن عرابي " 13 سنة "- من سوهاج، إثر حادث تصادم سيارة مع تروسيكل.

وكانت سيارات الإسعاف، قد أخلت 7 مصابين من موقع حادث تصادم سيارة مكروباص مع تروسيكل، إلى المستشفى، وهم علي عثمان توفيق " 53 سنة" – من سوهاج- مصاب باشتباه كسر في الفقرات القطنية وكدمات متفرقة بالجسم، وطلعت  " 40 سنة" – من سوهاج- مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعلاء جاد الطاهر " 36 سنة " – من سوهاج – مصاب بكدمات وسحجات بالجسم و خالد علي مجمد " 23 سنة " – من سوهاج - مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وهاني أحمد محمد  " 27 سنة "- من سوهاج، ومحمد علي محمد- محمد  " 27 سنة "- من سوهاج- مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعماد محمود توفيق " 16 سنة" – من سوهاج- مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وتم قديم الإسعافات اللازمة والعلاج وعمل الفحوصات الطبية لكل حالة.

وكانت 6 سيارات إسعاف انتقلت لموقع الحادث، فور تلقي البلاغ، عن طريق غرفة عمليات مرفق الإسعاف، وإخلاء المصابين، وتحرير محضر بالحادث للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

 


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