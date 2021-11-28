أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 28-11-2021

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 28-11-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقى نحو 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.275 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، اميرالد للاستثمار العقارى، مصر للألومنيوم، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، العبور للاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 7.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقى نحو 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.275 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 365.8 مليون ورقة مالية بقيمة 774.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 44.1 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.91% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4%، والعرب على 5.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.15% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.84%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 19.3 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 448.4 ألف جنيه، 32.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 48.9 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 11277 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1947 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 13313 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 4417 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 3020 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4188 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1126 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.251 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.70%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 2.067 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.39%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.16%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 29.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.46%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.706 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.09%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 5.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.25%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 21 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.89%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.693 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.10%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 5.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.86%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية بسعر إغلاق 3.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%.