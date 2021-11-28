تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 7.4 مليار جنيه عند مستوى 714.275 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.34%، ليغلق عند مستوى 11277 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1947 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 13313 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 4417 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 3020 نقطة.