أخبار مصر.. تسليم 3669 أسرة من مصر القديمة وحدات مفروشة بالسلام ضمن حياة كريمة

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها ما أكدته المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بأنه تم نقل وتسليم 3669 أسرة، من منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، إلى وحدات مفروشة بمدينة معا بالسلام ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق، ومبادرة حياة كريمة.

اليوم السابع تفوز بجائزة الصحافة العربية بتحقيق للزميلة هدى زكريا

فازت الزميلة هدى زكريا، الصحفية باليوم السابع، بجائزة الصحافة العربية فى دورتها العشرين، فئة الصحافة الإنسانية وذلك عن تحقيق استقصائي بعنوان "جحيم الاتجار بالبشر.. أسرارا صادمة عن تهريب نيجيريات لأوروبا والشرق الأوسط.. حكايات بيع ضحايا بوكوحرام على يد سماسرة بأوراق مزورة" .

نائب وزير التعليم لـ"النواب": لدينا عجز يصل لـ250 ألف فصل و320 ألف معلم

كشف رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، عن وجود عجز في الفصول الدراسية يصل إلى 250 ألف فصل، فضلا عن العجز فى المعلمين والذى يقدر بنحو 320 ألف، ومن المتوقع خروج 50 ألف على المعاش فى عام 2025.

الكشف عن أول صورة فى العالم لمتحور "أوميكرون"

قدم علماء إيطاليون من مستشفى "بامبينو جيسو" الفاتيكاني الروماني أول صورة في العالم لبروتين سبايك المعروف أيضًا باسم بروتين "إس" لسلالة فيروس أوميكرون الجديد.

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ديسمبر فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة.. وإجراء الاقتراع 4 يناير

استقر مسئولو اتحاد الكرة على فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة يوم 5 ديسمبر من الشهر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد حتى سبتمبر 2024، وتحديدا عقب انتهاء الأولمبياد، على أن تجرى الانتخابات خلال 45 يوم والاقرب اقامتها يوم 4 أو 5 يناير.

الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار فى جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام.

ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تطويرها وتنظيمها لتنطلق إلى المستقبل وتساهم بفاعلية في عملية التنمية وفق قواعد هيكلية وادارية حديثة، فضلاً عن تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة منها، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.

الأرصاد: غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة وشوائب عالقة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاعا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى إقالة مرتضى منصور من الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، والتى طالب فيها بإقالة مرتضى منصور رئيس الزمالك من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.

محكمة طرابلس تلغى قرار مفوضية الانتخابات الليبية بقبول أوراق ترشح "الدبيبة

ألغت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس قرار المفوضية العليا للانتخابات الليبية بشأن قبول أوراق ترشح رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد قبولها الطعن المقدم من وزير داخلية حكومة الوفاق السابق والمرشح الرئاسي فتحى باشاغا ضد ترشح "الدبيبة"، وذلك بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية ليبية.

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النواب"يوافق مبدئيا على قانون تشجيع الأشخاص الاعتبارية لإنشاء جامعات أهلية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وفاة شقيق أحمد بدير .. والفنان: "اللهم ألهمنا الصبر والسلوان"

أعلن الفنان أحمد بدير، وفاة شقيقه محمد بدير، اليوم الأحد، وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله أخويا وحبيبى محمد بدير ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ألهمنا الصبر والسلوان".

القضاء الإداري يرفض دعوى شطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى رقم 29369 لسنة 74 قضائية، المطالبة بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان، من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.