واشنطن بوست: ظهور "أوميكرون" رسالة تحذير للعالم بشأن عدم المساواة فى اللقاحات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن متحور كورونا الجديد أوميكرون، يبعث فى عالم الدول التي لديها لقاحات كافية وتلك التي ليس لديها، برسالة تحذير بشأن مدى إمكانية أن يتطور الفيروس وينتشر بدون اتخاذ إجراءات أكثر قوة لتوسيع توزيع اللقاحات، بحسب ما قال طبيب بارز فى جنوب أفريقيا.

وقال جليندا جراى، رئيس مجلس الأبحاث الطبية فى جنوب أفريقيا: حتى يتم تطعيم عدد كاف من الناس، سيظل هذا يحدث مرارا ومرارا، وذلك فى الوقت الذى تسارع فيها وكالة الصحة العالمية لفهم المزيد بشأن الكيفية التي المتحور الجديد بعد رصد أول حالات فى جنوب أفريقيا.

وتسلط الصحيفة تصريحاتها الضوء على واحد من التحديات الكبرى التي تواجه الجهود العالمية للسيطرة على الوباء، ألا وهى التناقضات بين الدول الغنية التي لديها قدر كبير من اللقاحات، وتقوم حتى بتوزيع جرعات معززة، والعديد من الدول الأفقر التى تصارع من أجل الحصول على الجرعات، ولا تستطيع إتمام التطعيم بشكل كامل.

من جانبها، قال كريستالينا جوجيفا، المدير الإدارى لصندوق النقد الدولى، على تويتر، عن الفشل فى المساعدة فى تطعيم سكان دول جنوب أفريقيا قد جعل الجميع معرضين للخطر، وكتبت تقول إن أوميكرون هو تذكير ملح بالأسباب التي تجعلنا بحاجة لفعل المزيد من أجل تطعيم العالم.

وعلى منصات السوشيال ميديا، تقول واشنطن بوست، فإن بعض خبراء الصحة العامة سارعوا لتوصيل الصلات بين المتحورات وعدم المساواة فى توزيع اللقاحات.

وكتب خبير أمراض المناعة فى كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد كيزميكيا كوربيت يقول عبر تويتر إنه بحلول الوقت الذى ترصد فيه متغير، يكون هناك واحدا أخرا يتحرك تحت الرادار.

كما كتب مدهوكار باى، أستاذ الأوبئة فى جامعة ماك جيل بمونريال، يقول: لو كنت حصلت على جرعتين أو ثلاثة من التطعيم وتشعر بالقلق من أوميكرون، ففكر فى أكثر من 3 مليار شخص لا يزالوا فى انتظار جرعتهم الأولى، وافعل ما هو أكثر من مجرد التفكير، أدعوا إلى المساواة فى اللقاح.