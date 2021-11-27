5 أشياء يجب معرفتها عن سرطان الرئة.. التدخين عامل الخطر الرئيسى

كتبت فاطمة خليل

سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال والنساء، نظرًا لأنه قد يكون من الصعب اكتشافه في المراحل المبكرة، وهناك أنواع عديدة من سرطان الرئة، ومن المهم معرفة نوع سرطان الرئة الذي تعاني منه لأنه يؤثر على خيارات العلاج، في هذا التقرير نتعرف على أشياء يجب معرفتها عن سرطان الرئة، بحسب موقع "CNN".

5 أشياء يجب معرفتها عن سرطان الرئة



1. هناك نوعان رئيسيان من سرطان الرئة

يمثل سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة حوالي 85٪ من سرطانات الرئة يميل هذا النوع من سرطان الرئة إلى النمو ببطء وانتشاره ببطء.

وهناك ثلاثة أنواع فرعية من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة: السرطان الغدي، وسرطان الخلايا الحرشفية، وسرطان الخلايا الكبيرة.

يشكل سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة معظم حالات سرطان الرئة المتبقية، ويميل إلى النمو بسرعة وينتشر بسرعة.

النوع الفرعي الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة صغير الخلايا هو خلايا الشوفان الأنواع الفرعية الأخرى هي نوع الخلايا الوسيطة وسرطان الخلايا الصغيرة المشترك.

2. غالبًا لا توجد أعراض في المراحل المبكرة

يمكن أن تنمو الأورام في الرئتين دون أن تسبب ألمًا أو إزعاجًا نتيجة لذلك، لا يتسبب سرطان الرئة عادةً في ظهور أعراض في المراحل المبكرة.

بحلول الوقت الذي يلاحظ فيه معظم الأشخاص الأعراض، يكون سرطان الرئة عادةً متقدمًا وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

عندما تتطور الأعراض، فقد تشمل بحة في الصوت وضيق في التنفس وألم في الصدر يزداد سوءًا مع التنفس العميق أو السعال أو الضحك.

السعال شائع أيضًا - سعال جديد لا يختفي أو يزداد سوءًا بمرور الوقت، أو تغيرات في السعال المزمن قد ينتج عن السعال دم أو مخاط دموي أو بلون الصدأ.

3. التدخين هو عامل الخطر الرئيسي لسرطان الرئة

يمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الرئة، لكن التدخين يعرضك لخطر أكبر يتسبب التدخين في حدوث 90٪ من حالات سرطان الرئة وتزداد مخاطرك كلما طالت مدة تدخينك وزاد عدد السجائر التي تدخنها يوميًا.

4. أخذ عينات من خلايا الرئة مطلوب من أجل التشخيص الصحيح

إذا كانت لديك أعراض لسرطان الرئة، فمن المحتمل أن يقوم طبيبك بإجراء بعض الاختبارات، بما في ذلك تصوير الصدر بالأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي ومع ذلك ، فإن الطريقة الوحيدة للتأكد مما إذا كان السرطان هو فحص الخلايا تحت المجهر.

قد يحصل طبيبك على الخلايا من خلال عينة من المخاط الذي تسعله، وتسمى عينة البلغم أو قد تحتاج إلى إجراء: إما بزل الصدر لأخذ عينة من السوائل من حول رئتيك أو خزعة، حيث يستخدم الأطباء إبرة لأخذ عينة من الأنسجة من رئتيك.

5. التشخيص الكامل ضروري لمرحلة سرطان الرئة

بعد تشخيص سرطان الرئة، قد يطلب طبيبك اختبارات وإجراءات إضافية لتحديد مدى انتشار السرطان. قد يشمل ذلك الموجات فوق الصوتية الداخلية ، حيث يتم وضع أنبوب رفيع في القصبة الهوائية أو المريء لإنتاج صور للأنسجة المحيطة قد تكون الجراحة الاستكشافية ضرورية للتشخيص الكامل. تساعد كل هذه المعلومات طبيبك في تحديد مرحلة السرطان والتخطيط للعلاج الأكثر فاعلية.