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الصحة تكشف 4 طرق للحماية من سرطان الرئة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 12:00 ص
الصحة تكشف 4 طرق للحماية من سرطان الرئة.. اعرف التفاصيل سجائر - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان وجود 4 طرق للحماية من الإصابة من سرطان الرئة، أولها الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام مع تجنب التعرض للمواد الكيميائية وتناول طعام صحى، إضافة إلى الابتعاد عن التدخين.

كانت وزارة الصحة والسكان، كشفت أن المدخنين من مرضى القلب والجهاز التنفسى أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا مطالبة بالإقلاع عن التدخين تماما.

وأوضحت الوزارة، أن السيجارة تخنق الرئتين وباقى أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم، ونصحت بالتوقف الفورى عن التدخين، لافتة إلى أن التدخين يضر الرئة ويزيد من احتمالية الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالإقلاع عنه سريعا.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.

 


الصحة

التبغ

التدخين

سرطان الرئة

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