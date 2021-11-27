3 أعشاب تساعد فى منع تساقط الشعر وتعزيز نموه

كتبت إيناس البنا

أصبحت علاجات تساقط الشعر شائعة للغاية، وأظهرت الأبحاث وفقا لتقرير موقع " اكسبريس"، أن بعض الأعشاب قد تساعد في تقوية الشعر، أو دعم صحة فروة الرأس، أو تحسين كثافة الشعر، أو تحفيز دورة نمو الشعر.

أوراق عشبة القراص



يحتوي مستخلص أوراق نبات القراص على كميات عالية من الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية فروة الرأس من التلف وتحفيز نمو الشعر الجديد.

أوراق نبات القراص غنية أيضًا بالمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك ، والتي يمكن أن تمنح بصيلاتنا دفعة كبيرة، نبات القراص غني أيضًا بمضادات الأكسدة مثل الكاروتينات والفلافونويد وفيتامين C التي تعمل كدرع حماية للشعر من إتلاف الجذور الحرة.

لا يساعد نبات القراص في مكافحة تساقط الشعر فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في إعادة نمو الشعر، فأوراق نبات القراص غنية بالسيليكا والكبريت مما يجعل الشعر أكثر لمعانًا وصحة.

يُنصح بشطف الشعر بمستخلصات نبات القراص والماء يؤدي إلى إعادة نمو الشعر المفقود ويساعد أيضًا في استعادة لون الشعر الأصلي.

قش الشوفان



قش الشوفان هو عشب مغذي بعمق مليء بالفيتامينات والمعادن وخاصة السيليكا التي تساعد في ترقق الشعر، من المعروف أيضًا أن قش الشوفان يساعد في علاج الحكة والقشرة، يمكن العثور على العشب في شكل مكمل ، وشربه كشاي أو يمكن وضعه مباشرة على فروة الرأس.

الهندباء



تساعد الهندباء على تقليل إنتاج السيتوكينات المؤيدة للالتهابات، وهي مركبات تشارك عادة في التهاب الجسم، هذا هو السبب في أن جذر الهندباء قد يساعد في تساقط الشعر بسبب قدرته على مكافحة الالتهابات.

تقول الدكتورة ديبورا سكوت ، الأستاذة المساعدة في طب الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة هارفارد: "هناك العديد من الأسباب المختلفة لتساقط الشعر بعضها مرتبط بالتهاب في الجسم."