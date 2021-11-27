وكيل تعليم بنى سويف: نستعد للمشاركة في مسابقة جائزة التميز الحكومى العربى

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور عمرو شحاته وكيل تعليم بني سويف، مشاركة مديرية التربية والتعليم في مسابقة جائزة التميز الحكومي العربي في الدورة الثانية في ضوء توجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف للمشاركة في مسابقة جائزة التميز الحكومي العربي .

وأضاف الدكتور عمرو شحاتة فى بيان له، أنه سيتم اختيار أفضل المشروعات المنفذة بمديرية التربية والتعليم على أرض الواقع ولها أثر ملموس وقابلة للقياس .

وأضاف شحاته بأنه سيتم توثيق هذه المشروعات وفق معايير فئات الجائزة المؤسسية ، مشيراً بأن الهدف من المشاركة نشر ثقافة التميز المؤسسي وخلق فكر قيادي إيجابي والتركيز علي تحسين الأداء العام والتطوير المستمر والتميز داخل المؤسسة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.