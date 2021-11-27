اليوم السابع
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موديرنا تجرب لقاحاتها بجرعات مختلفة لتطوير تطعيم فعال ضد متحور أوميكرون

السبت، 27 نوفمبر 2021 05:57 م
موديرنا تجرب لقاحاتها بجرعات مختلفة لتطوير تطعيم فعال ضد متحور أوميكرون لقاح موديرنا
كتبت أمل علام

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كشف موقع "ميديكال نيوز" عن أنه في 26 نوفمبر، أعلنت شركة موديرناModerna  عن إستراتيجية جديدة لإيجاد لقاح لمتغير B.1.1.529 Omicron أوميكرون.

 وقالت الشركة، إنها تعمل بسرعة لاختبار جرعة اللقاح الحالية لتحييد متغير أوميكرون omicron ومن المتوقع أن يتم توفير البيانات في الأسابيع المقبلة، تم ترخيص 50 ميكروجرامًا من mRNA-1273 من لقاح موديرنا Moderna للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، وحصلت على تصريح استخدام طارئ للجرعة المعززة في 19 نوفمبر الجارى.

فيما يتعلق بالسلالة الطافرة، في الواقع، في وقت مبكر من بداية عام 2021، اقترحت موديرنا عددًا من الاستراتيجيات السريرية للتعامل مع سلالة متحولة لفيروس دلتا والتي أثارت اهتمامًا عالميًا في ذلك الوقت، ولكن فيما يتعلق بمتغير اوميكرون Omicron الحالي ، أكدت شركة موديرنا Moderna أنه إذا ثبت أن الجرعة المعززة المسموح بها حاليًا والتي تبلغ 50 ميكروجرامًا من لقاحها mRNA-1273 غير كافية لتعزيز المناعة ضد متغير omicron ، فإن استراتيجية استجابة الشركة تتضمن 3 مستويات أخرى.

أولاً: اختبرت موديرنا سلامة ومناعة الجرعات العالية من معززات mRNA-1273   100ميكروجرام في البالغين الأصحاء.

في الوقت الحاضر، أكملت الدراسة على 306 مشاركين، بالإضافة إلى ذلك، درست المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أيضًا mRNA-1273 بجرعة 100 ميكروجرام، وأظهرت النتائج أنها أنتجت أعلى كفاءة معادلة ضد سلالة فيروس كورونا التاجي الجديدة السابقة.

تعمل موديرنا على اختبار بسرعة من متلقي جرعة عالية من الجرعات المعززة في تجربة تحييد لتحديد ما إذا كانت جرعة 100 ميكروجرام من اللقاح توفر حماية فائقة ضد متحور "أوميكرون".

ثانيًا: درست موديرنا لقاحين معززين متعددي التكافؤ، بما في ذلك mRNA-1273.211 و mRNA-1273.213 ، المصممان للتنبؤ بالطفرات، مثل تلك الموجودة في متغيرات اوميكرون Omicron.

أكمل الأول إدارة mRNA-1273.211 دراسات السلامة والمناعة الحرجة المحتملة عند مستويات جرعة 50 ميكروجرام و 100 ميكروجرام، ويخطط لاستكشاف مستوى جرعة 50 ميكروجرام في حوالي 584 مشاركًا.

ثالثًا:، ستعمل موديرنا Moderna على تطوير المنتج المرشح mRNA-1273.529 لمتغيرات Omicron بسرعة، وفقًا لـ Moderna ، يُعد مرشح المنتج جزءًا من إستراتيجية الشركة للترويج للمنتجات المرشحة للمنتج لمتغيرات معينة.


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فيروس كورونا

الصحة العالمية

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الجرعة المعززة من لقاح موديرنا

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