محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ميدان المساحة وشارع مراد.. صور

كتب ــ سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير ميدان المساحة بحي الدقي، للوقوف علي الأعمال الجارية ومعاينة نسب التنفيذ، وكلف المحافظ رئيس حي الدقي بالمتابعة مع الشركة المنفذة لأعمال تطوير ميدان المساحة والالتزام بالجدول الزمني للأعمال مع مراعاة أن تشمل أعمال التطوير زيادة المسطحات والمساحات الخضراء بالميدان لإضفاء لمسة جمالية.

إضافة إلي تنظيم تواجد وأماكن انتظار السيارات بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة وعدم إعاقه حركة السير بمحيط الميدان .

كما شدد المحافظ علي الاهتمام بإجراء تنسيق عام للميدان وفقاً للرؤية الهندسية الصحيحة واستكمال تطوير أرصفة المشاة وأعمدة الإنارة والنخيل لتتكامل الرؤية البصرية الجمالية للميدان.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلي أراء المواطنين من القاطنين بمحيط الميدان، مؤكداً لهم أن أعمال التطوير سوف تكون إضافهة جمالية، وتم مراعاة زيادة المسطحات الخضراء لتحقيق الرؤية الجمالية للميدان، مؤكداً علي الاستجابة لكافة المطالب والمقترحات المتعلقة بأعمال التطوير الجارية بما يحقق المظهر الحضاري والجمالي المرجو من الأعمال .

كما تفقد المحافظ نسب تنفيذ أعمال تطوير شارع مراد بحي جنوب الجيزة للوقوف علي الأعمال من رصف وتطوير وإجراء تنسيق عام للطريق ودعم أرصفة المشاة ودعم الطريق بأعمدة إنارة، مشدداً على رئيس حي جنوب بالمتابعة الدورية للاعمال والتأكد من التزام الشركة بالجدول الزمني المحدد .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب وممثلي الشركة المنفذة للأعمال .